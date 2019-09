The Surge 2: Video: Ausführliche Kampf- und Spielszenen aus dem Action-Rollenspiel - 4Players.de

Ein über 13 Minuten langes Video mit Spielszenen aus The Surge 2 ist von Deck13 und Focus Home Interactive veröffentlicht worden. Am Anfang kann man einen Blick auf das Inventar werfen, bevor erstmal die Drohne modifiziert wird. Danach sind mehrere Kämpfe an unterschiedlichen Stellen und an verschiedenen Umgebungen zu sehen, wobei das meiste Videomaterial eher aus der Frühphase des Action-Rollenspiels stammt. Dabei sieht man immer wieder, wie gezielt Körperteile von Gegnern abgetrennt werden, um dadurch Zugriff auf neue Baupläne für Waffen und Ausrüstung zu bekommen.Besonders beim Bosskampf gegen den "Delver" (am Ende des Videos) kann man das neue direktionale Blocksystem gut sehen. Mit diesem System lassen sich Attacken gezielt aus dem richtigen Winkel (Deckung-Taste + Stick) abblocken. Gelingt der Block, darf man einen starken Gegenangriff als Konter ausüben. In einer Nebenquest kann man zum Beispiel ein Implantat erhalten, das im Kampf mit einem kleinen Pfeil anzeigt, aus welcher Richtung die gegnerische Attacke ankommen wird, was beim direktionalen Blocken hilft und dadurch den Schwierigkeitsgrad beeinflusst - was nicht heißt, dass die Kämpfe danach "leicht" sind.Letztes aktuelles Video: SpielszenenThe Surge 2 erscheint am 24. September 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One mit der USK-Altersfreigabe "ab 18 Jahren" (keine Jugendfreigabe). Vorbesteller erhalten Zugriff auf das URBN-Gear-Pack, das ein Rüstungsset, zwei Waffen sowie weitere kosmetische Gegenstände und Ausrüstung enthält.