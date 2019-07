Plants vs. Zombies: Garden Warfare 3 (Arbeitstitel): Erster Alphatest steht an - 4Players.de

Electronic Arts hat erste Spieler von Plants vs. Zombies zu dem geschlossenen Alphatest eines neuen und bisher nicht offiziell angekündigten PvZ-Shooters (Plants vs. Zombies) eingeladen . Der erste Testlauf des Shooters mit dem Codenamen "Picnic" soll auf PlayStation 4 und Xbox One stattfinden.In dem "Playtest", der Anfang August starten soll, werden Turf Takeover, Team Vanquish und danach "alle Spielmodi" getestet . Entwickelt wird der Titel vom Garden-Warfare-Team. Aufgrund der Aufmachung und des Designs der Einladung vermuten einige Spieler bereits, dass sich der PvZ-Shooter stärker in Richtung Fortnite bewegen könnte.Im EA-Geschäftsbericht aus dem Mai 2019 hieß es noch, dass von Oktober 2019 bis Dezember 2019 neue Spiele aus den Reihen Need for Speed und Plants vs. Zombies erscheinen sollen. Das Unternehmen erwartet, ungefähr vier Millionen Exemplare des Need-for-Speed-Spiels zu verkaufen. Bei Plants vs. Zombies ist von einem niedrigen einstelligen Millionenbetrag bei den Verkäufen die Rede. Beide Spiele glänzten auf der E3 2019 durch Abwesenheit Erst kürzlich ist die Entwicklung von Plants vs. Zombies 3 für Mobile-Geräte (Android und iOS) angekündigt worden. Diesmal wollen die Entwickler stärker mit der Community zusammenarbeiten ( wir berichteten ).