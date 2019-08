Star Renegades: Rebellen gegen das Imperium: Gamescom-Trailer zeigt "2DX"-Pixelgrafik - 4Players.de

Raw Fury und Entwickler Massive Damage präsentieren im nachfolgenden Gamescom-Trailer Spielszenen aus Star Renegades und damit das, was sie als "2DX" bezeichnen: aufwändige Pixelgrafik mit markanter Beleuchtung und zahlreichen Animationen. Auch auf aktuellen Screenshots ist das prägnante Artdesign zu erkennen.Star Renegades ist ein Roguelike-Rollenspiel mit rundentaktischen Gefechten in einer prozedural erstellten Kampagne. Ähnlich wie in der Mittelerde-Reihe soll feindlichen Offizieren dabei eine besonder Rolle zukommen, denn die werden im Verlauf der Ereignisse stärker und steigen im Rang auf.Man selbst steuert ein Team aus Rebellen im Kampf gegen das böse Imperium, wobei man Freundschaften und Kameraderie fördern sollte, um starke gemeinsame Spezialangriffe auszuführen. Auch die Romantik soll im Rahmen dieses Systems nicht zu kurz kommen.Die Veröffentlichung von Star Renegades auf Steam ist für Anfang kommenden Jahres geplant.Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 Spielszenen