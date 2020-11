Star Renegades: Taktisches Sci-Fi-Rollenspiel für Xbox One und Switch erschienen

Überliste deine Gegner mit Unterbrechungen, Gegenangriffen und Kombos in einem superschnellen reaktiven Zeitkampfsystem.

Überlebe den gnadenlosen Ansturm eines intelligenten Gegnersystems, das einzigartige Gegner und Bosse erschafft, die sich im Laufe des Spiels weiterentwickeln und stärker werden.

Schalte Dutzende alternativer Charaktere frei, während deine überlebenden Gruppenmitglieder Freundschaften schließen und Nachkommen zeugen.

Bahne dir deinen Weg ins Herz des Imperiums, während unsere Rebellion Engine jede Partie zu einem einzigartigen Spielerlebnis macht. Dynamisches Gameplay, ständig neue Ereignisse, prozedural generierte Missionen, wechselnde Prioritäten, sich entwickelnde Gegner und Unmengen von Ausrüstung und Upgrades für deinen Trupp sorgen dafür, dass keine Partie der anderen gleicht.

Am 19. November 2020 haben Massive Damage und Raw Fury das bereits für PC (zum Test ) erschienene 2D-Roguelite-Rollenspiel Star Renegades ab 22,49€ bei kaufen ) auch für Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download des auch im Xbox Game Pass (Ultimate) enthaltenen Titels via Microsoft Store und eShop kostet jeweils 24,99 Euro. Die Umsetzung für PlayStation 4 soll am 25. November folgen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Ein Serviceroboter namens J5T-1N ist in deine Dimension gekommen, um sie vor einer bevorstehenden Invasion durch das übermächtige Imperium zu warnen.Kämpfe ums Überleben in einer prozedural generierten, missionsbasierten Kampagne mit einem reaktiven, rundenbasierten Kampfsystem, das Unterbrechungen und Gegenangriffe in den Mittelpunkt stellt. Dabei bekommst du es mit einem intelligenten Gegnersystem zu tun, in dem sich gegnerische Offiziere weiterentwickeln und in den Rängen aufsteigen.Als deine Heldengruppe im Kampf gegen das angreifende Imperium fällt und die Hoffnung fast verloren ist, wird J5T-1N in die nächste Dimension geschickt, um der Heldengruppe dort deine gesammelte Erfahrung weiterzugeben, damit sie eine Chance hat, den Kampf zu gewinnen. Jede Dimension und jede Partie ist einzigartig, herausfordernd und niemals wie die vorherige."Als besondere Merkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Xbox One Switch