Fallout 76: Wastelanders-Update verschoben; "private Server" (kostenpflichtig) in der nächsten Woche - 4Players.de

Das große Wastelanders-Update für Fallout 76 ist auf das erste Quartal 2020 (Januar bis März 2020) verschoben worden. Die Entwickler brauchen noch mehr Zeit für den Feinschliff. "Wir möchten uns für die Verschiebung entschuldigen, versprechen aber, dass sie es wert sein wird", heißt es. Wastelanders wird als bislang größte (kostenlose) Erweiterung beschrieben. Sie umfasst (menschliche) Nicht-Spieler-Charaktere, Dialoge mit Auswahlmöglichkeiten und Konsequenzen sowie neue Story-Elemente.In der nächsten Woche sollen die kostenpflichtigen "privaten Server" bzw. "privaten Welten" an den Start gehen. Bethesda : "Somit geht der Wunsch der Community in Erfüllung, mit Freunden in einer eigenen Welt zu spielen. Unser Ziel ist es, Spielern, die diesen kostenpflichtigen Dienst in Anspruch nehmen, mehr als nur einen privaten Server zu bieten. In Zukunft werdet ihr eure privaten Welten auch modden können. In den nächsten Tagen gibt es mehr Infos hierzu."Auch zum Ingame-Shop und zur Verfügbarkeit von bestimmten Gegenständen im Store haben sich die Entwickler geäußert: "Bei Release von Fallout 76 war es unser Ziel, diese Gegenstände rein kosmetisch zu halten. Nach einigen Beobachtungen und Analysen haben wir aber festgestellt, dass das nicht reicht, um das Spiel für alle immer frisch und spannend zu halten. Entsprechend nehmen wir die ein oder andere Änderung am Atomic Shop vor. In diese Überlegungen spielte vor allem das Community-Feedback rein. Neben kosmetischen Gegenständen wurde immer wieder auch der Ruf nach nützlichen Gegenständen laut. Also haben wir seit April Gegenstände wie Reparaturkits, 'Verwerten und lagern'-Kits, die Kollektron-Station und einen funktionierenden Kühlschrank hinzugefügt. Dass diese Gegenstände zu den beliebtesten zählen, beweist uns, dass wir in die richtige Richtung gehen. Wir lassen die Arbeit aber nicht ruhen, sondern werden weiterhin fleißig an diesen Gegenständen und neuen kosmetischen Kategorien für den Atomic Shop basteln.""Wir möchten schließlich einen Atomic Shop erschaffen, in dem die Spieler mit Freude ihre hart verdienten Atome ausgeben können. Um das Ganze für alle Spieler aufregender, spannender und belohnender zu gestalten, werden wir die Challenges und das dazugehörige Belohnungssystem nächstes Jahr etwas überarbeiten. Natürlich können Spieler Atome auch kaufen und wir werden immer sicherstellen, dass das Balancing im Spiel erhalten bleibt. Wir möchten vermeiden, dass Spieler sich Vorteile erkaufen und damit das Spiel für andere Spieler unfair wird. Ganz im Gegenteil: Wir wollen ein System, das es Spielern, die Atome kaufen, erlaubt, das Spiel für alle besser zu machen, und nicht nur für sich selbst. Daher wägen wir Gegenstände, die zum Kauf angeboten werden, vorsichtig ab, damit es für alle fair bleibt."Abschließend erklären die Bethesda Game Studios: "Dieses Jahr stehen noch einige Updates an, darunter diverse Fehlerbehebungen und von euch gewünschte Verbesserungen. Wir hoffen, dass uns die Extrazeit für Wastelanders die Möglichkeit gibt, das Spiel dieses Jahr noch so gut wie möglich aufzupolieren. Wir arbeiten noch weiter fleißig an neuen Events, dem Legendäre-Spieler-System, einem öffentlichen Testserver, der Skill-Ausrüstung und mehr. Danke, dass ihr unserem Studio und Fallout 76 die Stange haltet. Unsere Reise dieses Jahr war sehr ereignisreich. Eure Unterstützung hat uns dabei geholfen, alles in die Entwicklung und Verbesserung von Fallout 76 zu stecken."Letztes aktuelles Video: E3 2019 Nuclear Winter