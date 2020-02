Fallout 76: Wastelanders: Dialogoptionen für neue und alte Charaktere

Mit dem Wastelanders-Update wird es in Fallout 76 bei Dialogen wieder Auswahl- und Entscheidungsmöglichkeiten geben - zum Beispiel in Gesprächen mit Verbündeten oder Fraktionsanführern. Die getroffenen Entscheidungen versprechen alternative Lösungswege in manchen Situationen oder sollen Auswirkungen bei möglichen Verbündeten und bei der Ruf-Bildung gegenüber den Fraktionen (Siedler und Raider) nach sich ziehen. Nicht nur die neuen Wastelanders-Charaktere auch altbekannte Figuren wie Rose und MODUS wurden mit Dialogoptionen ausgestattet. Ihre Quests unterscheiden sich aber nicht von den Aufgaben im Hauptspiel. Nur die Interaktion mit den Charakteren soll sich "lebendiger anfühlen".Die Entwickler erklären weiter : "Ihr seid S.P.E.C.I.A.L.! Je nachdem, wie ihr eure S.P.E.C.I.A.L.-Attribute verteilt habt, könnt ihr manchmal dialogbasierte Meisterleistungen hinlegen, die anderen verwehrt bleiben. So könnt ihr zum Beispiel jemanden verbal überzeugen, euch seine Waffe auszuhändigen. Auch könnt ihr bessere Lösungen erarbeiten oder eine angespannte Situation beruhigen. (...) Wir haben einige Funktionen hinzugefügt, mit denen ihr das Meiste aus den Konversationen herausholen könnt. Der Verlauf am unteren Rand des Bildschirms hilft euch, das Gesagte im Auge zu behalten. Aktiviert zeigt euch der Verlauf die letzten acht Zeilen Dialog an. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, den Verlauf auszublenden. Wenn ihr eine Konversation erneut führt oder schnell zu den Antwortoptionen springen wollt, könnt ihr jede einzelne Zeile auch einfach überspringen. Während eines Gesprächs könnt ihr auch die Kamera so anpassen, dass ihr euren Gegenüber besser im Blick habt."Wastelanders, das bisher größte (kostenlose) Update für Fallout 76, wird am 7. April 2020 für PC (Bethesda.net und Steam), PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die Erweiterung umfasst Nicht-Spieler-Charaktere, einen neuen Hauptqueststrang, eine Überarbeitung der bisherigen Hauptquest, zwei rivalisierende Fraktionen und Entscheidungen mit Konsequenzen.Letztes aktuelles Video: Wastelanders Trailer 1