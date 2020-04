Fallout 76: Wastelanders-Update wird am 14. April erscheinen; Infos zur Steam-Verknüpfung

Screenshot - Fallout 76 (PC) Screenshot - Fallout 76 (PC)

Das große (kostenlose) Wastelanders-Update wird am 14. April 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Gleichzeitig wird die Steam-Version von Fallout 76 auf PC an den Start gehen. Nutzer der PC-Version auf Bethesda.net erhalten ebenfalls Zugang zur Steam-Version, sofern sie beide Konten verknüpfen ( Details ). Wastelanders ist sowohl in der Deluxe als auch in der Standard Edition des Spiels inbegriffen. Neben vollständig vertonten menschlichen Nicht-Spieler-Charakteren wartet Wastelanders mit einer neuen Hauptquestreihe, weiteren Orten, Gegnern, Waffen, einem Rufsystem und vielen Verbesserungen auf.Atome und die Fallout 1st-Mitgliedschaft sind nicht zwischen Bethesda.net und Steam übertragbar. Crossplay zwischen Steam und Bethesda.net ist möglich. Der Spielfortschritt ist ebenso geteilt. Die Entwickler schreiben weiter: "Wenn ihr Fallout 76 noch nicht auf Bethesda.net gekauft habt, haben wir trotzdem eine Überraschung für euch, wenn ihr euch uns auf Steam anschließt: Wenn ihr zwischen dem 14. und dem 28. April Fallout 76 (entweder die Standard oder die Deluxe Edition von Fallout 76: Wastelanders) auf Steam kauft, erhaltet ihr kostenlos die Fallout Classic Collection, ein Paket mit Fallout 1, Fallout 2 und Fallout Tactics! Wer das Spiel auf Bethesda.net besitzt und das kostenlose Steam-Exemplar aktiviert, erhält die Fallout Classic Collection innerhalb von zwei Wochen nach Veröffentlichung."Darüber hinaus werden zwei Fraktionspakete zusammen mit dem Wastelanders-Update erscheinen, die exklusive kosmetische und C.A.M.P.-Gegenstände beinhalten. Das Raider-Inhaltspaket und das Siedler-Inhaltspaket werden jeweils 19,99 Dollar kosten. Der Preis für das Doppelpaket liegt bei 29,99 Dollar.Ansonsten wird Bethesda noch die Fallout 76: Wastelanders Edition (39,99 Dollar) anbieten, die das Hauptspiel samt Wastelanders-Erweiterung umfasst. Die Fallout 76: Wastelanders Deluxe Edition (59,99 Dollar) enthält das Hauptspiel samt Wastelanders-Erweiterung sowie das Raider-&-Siedler-Inhaltspaket. Die Deluxe Edition ist nur digital erhältlich. Euro-Preise wurden nicht genannt.Letztes aktuelles Video: Wasterlanders Bethesda Game Days 2020 - Gameplay Preview