Fallout 76: Update 22 "Ein Ödland für alle" und Planänderung bei der stählernen Dämmerung

Schlagfertiger Chemiker - In regelmäßigen Abständen wird automatisch ein mächtiges, kampfverstärkendes Chem generiert. Kollateralschaden - Es besteht eine Chance, dass durch Nahkampfwaffen getötete Gegner explodieren. Neustart - Es besteht eine Chance, automatisch mit voller Gesundheit wiederbelebt zu werden, wenn man in einer Powerrüstung stirbt."

Fürist das Update 22 "Ein Ödland für alle" veröffentlicht worden - das größte Update seit Wastelanders. Es sorgt dafür, dass sich die Stufe von Kreaturen dynamisch an jeden einzelnen Spieler anpasst, wodurch die Spieler mit jedem zusammen das Ödland erkunden können, unabhängig von ihrer Stufe. Außerdem gibt es legendäre Skills für mächtigere Builds und wiederholbare tägliche Missionen (tägliche Operationen). Last but not least wurde Saison 2 "Armor Ace" gestartet. Darüber hinaus ist die Roadmap für zukünftige Inhalte angepasst worden."'Ein Ödland für alle' sorgt für ausgeglichene Verhältnisse, indem sich Gegner und Belohnungen an die jeweilige Spielerstufe anpassen. Das heißt, dass sich Spieler nun ganz unabhängig von ihren Stufen zusammentun können, um gemeinsam Appalachia unsicher zu machen und sich in Kämpfe zu stürzen, da diese ab sofort für jeden Spieler individuell skalieren. Niedrigstufige Spieler können so jeden Winkel von Appalachia erkunden, während hochstufige Spieler auch bei der Rückkehr in ältere Gebiete noch herausgefordert werden."Saison 2: Armor Ace"Mit Patch 22 startet außerdem die zweite Saison, und zwar mit einem neuen S.C.O.R.E.-Spielbrett und tollen neuen Belohnungen. In Saison 2 schließen sich Spieler dem großen amerikanischen Helden Rüstungsass und seiner treuen Power-Patrouille an, die für die Freiheit über den Globus marschieren, um den Unterwerfer zu besiegen! Wie auch schon The Legendary Run ist Armor Ace für alle Spieler kostenlos. Wie in Saison 1 gibt es auch hier 100 Ränge mit spannenden Belohnungen, darunter: Gewächshaus-Decken-und-Wände-Set, Unterwerfer-Outfit, eine einzigartige Power-Patrouille-Powerrüstung und vieles mehr."Legendäre Skills"Ab Stufe 50 können Spieler nun Plätze für legendäre Skills freischalten. Jeder dieser Skills hat vier Ränge, die man durch das Verwerten von normalen Skill-Karten erreichen kann. Hier sind nur einige der legendären Skills, die auf die Spieler warten:Tägliche Operationen"Wer nicht genug von Dungeons bekommt, wird sich über die täglichen Operationen freuen, die deren Wiederspielwert enorm erhöhen. In den täglichen Operationen stürzen sich Spieler in die Dungeons von Appalachia, um gegen Wellen von zufällig generierten Gegnern zu kämpfen und dabei zu versuchen, eine Reihe von Zielen zu erfüllen. Noch spannender wird es durch die Mutationen, die den Gegnern praktisch Superkräfte verleihen - was die Spieler dazu zwingt, ihre Strategie geschickt anzupassen, wenn sie überleben wollen."Die Questreihe "Stählerne Dämmerung" war für diesen Herbst geplant und sollte im Winter mit "Geborstener Stahl" weitergeführt werden. Diese ursprünglichen Plan haben die Entwickler nun angepasst. Beide Updates sollen mit mehr Story-Quests zusammengefasst werden. Bethesda : "Nach ausgiebiger Diskussion haben wir beschlossen, dass wir die Rückkehr der Bruderschaft nach Appalachia gerne als größeren Moment im Spiel hätten. Aus diesem Grund kombinieren wir 'Stählerne Dämmerung' und 'Geborstener Stahl', damit ihr mehr Story-Quests bekommt, in die ihr euch am Stück vertiefen könnt. In den kommenden Wochen werden wir euch mehr Einzelheiten darüber liefern, was ihr von diesen neuen Abenteuern erwarten dürft. Wir wollen zwar 2020 mit so viel Spaß wie möglich anfüllen, aber wir wollen auch sicherstellen, dass wir die nötige Zeit haben, um all die geplanten Features und Inhalte vernünftig zu entwickeln. Deshalb haben wir unseren Zeitplan ein wenig angepasst und unsere Roadmap aktualisiert. (...)"