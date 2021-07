Fallout 76: Fallout Worlds: Öffentliche Welten und benutzerdefinierte Welten angekündigt

Mit "Fallout Worlds" sind (ausführlich) anpassbare Server für Fallout 76 ab 3,01€ bei kaufen ) von Bethesda angekündigt worden.Nach einem Update im September wird man als Teil von Fallout Worlds zwei neue Modi in Fallout 76 finden: "öffentliche Welten" und "benutzerdefinierte Welten". Öffentliche Welten sind für alle Spieler zugänglich und werden vom Team der Bethesda Game Studios unter Berücksichtigung von Ideen aus der Fallout-76-Community mit bestimmten Einstellungen erstellt. "Benutzerdefinierte Welten" sind ist eine Weiterentwicklung der bestehenden privaten Server, wobei nur aktive Fallout-1st-Mitglieder Zugriff auf die Features von Fallout Worlds bekommen. Während die Ersteller von "benutzerdefinierten Welten" über die Fallout-1st-Mitgliedschaften verfügen müssen, können Freunde und Teamkameraden in die eigene Welt eingeladen werden - ohne Fallout-1st-Mitglied zu sein."Dank einer breiten Palette individualisierbarer Einstellungen können Spieler beispielsweise C.A.M.P.s in zuvor beschränkten Gebieten errichten oder sogar die Notwendigkeit zur Stromversorgung beseitigen, um ein wahres Baumeister-Paradies zu erschaffen. Oder habt ihr etwa ein besonderes Faible für die Überlebens-Mechaniken von Fallout 76? Dann könnt ihr die Herausforderung durch Appalachias ungezähmte Wildnis erhöhen, indem ihr PvP-Regeln und Schwierigkeitseinstellungen ändert. Und das sind nur ein paar Beispiele für all das, was in Fallout Worlds möglich ist. Kombiniert unlimitierte Kampf-AP mit unbegrenzter Munition, um ein mächtiger Ödland-Kämpfer zu werden, konfiguriert die Spawns von Kreaturen, um auf eine wahre Großwildjagd zu gehen, kontrolliert Wettereffekte wie Nebel, nukleare Strahlung oder sogar Quantenstürme, stellt absurde Sprunghöhen ein (vergesst aber nicht, euren Fallschaden auf 'aus' zu schalten), aktiviert Ragdoll-Physik, ändert das Höhenlimit eurer Siedlungen ... Mit all diesem und vielem mehr könnt ihr nach Lust und Laune spielen und experimentieren. Und ja, diese Liste von Individualisierungsoptionen wird in Zukunft noch wachsen", schreiben die Entwickler Letztes aktuelles Video: Teaser zu Expeditionen The Pitt