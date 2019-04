Hitman 2: Ausblick auf die nächsten Erweiterungen und neuen Schauplätze - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment und IO Interactive geben einen Überblick über die geplanten Erweiterungen für Hitman 2. Neben den Inhalten für Besitzer des Erweiterungspasses bzw. der Silver Edition und der Gold Edition werden auch weiterhin (kostenlose) wöchentliche Live-Inhalte wie Challenge Packs, Elusive Targets, Community Escalations und Featured Contracts geboten.Mit dem Erweiterungspass wird im Sommer der neue Schauplatz "The Bank" eingeführt. Im Herbst geht es dann mit "The Resort" und der Sniper-Map "The Prison" weiter - insgesamt vier neue "Special Assignments" sind geplant. Die folgende Infografik gibt einen Überblick über die geplanten Inhalte. Die Inhalte für den April 2019 werden im anschließenden Video erläutert.Letztes aktuelles Video: April Roadmap 2019