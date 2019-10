Gears 5: Spiel-Abbrecher werden zukünftig bestraft - 4Players.de

Quitters have been receiving month to year long suspensions for prior behavior.



This is how long you can be suspended for being a rampant quitter. Take heed.



Over the next few hours, impacted users will be un-suspended, but 1 quit away from suspension.



You have been warned.



— The Coalition Studio (@CoalitionGears) 10. Oktober 2019

Spieler, die gewertete Online-Partien vorzeitig abbrechen, müssen zukünftig mit harten Konsequenzen rechnen. Das meldet Dualshockers in Bezug auf einen Tweet, den The Coalition veröffentlicht haben. Wer dabei auffällt, die Matches immer wieder zu verlassen, bekommt eine Sperre, die mit jedem weiteren Abbruch kontinuierlich verlängert wird und für ständige Abbrecher sogar einen Ausschluss von einem Jahr zur Folge haben kann.Verbindungsprobleme können jedoch dazu führen, dass man ungewollt aus den Partien fliegt. Dana Sissons, Director of Communications bei Microsoft für Gears of War, merkt an, dass man in diesem Fall einer Strafe entgehen kann, wenn man anschließend wieder dem Match beitritt und es zu Ende spielt.Als Geste des guten Willens und gleichzeitig als Warnschuss haben die Entwickler die Suspendierung bereits betroffener Konten wieder aufgehoben. Gleichzeitig hat man angekündigt, dass im Falle nur eines weiteren registrierten Abbruchs die ursprüngliche Sperre umgehend reaktiviert wird.Letztes aktuelles Video: Video-Test