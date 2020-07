The Forgotten City: Spielszenen-Video aus dem Zeitschleifen-Thriller

Die Entwickler von The Forgotten City geben im folgenden Video einen ausführlichen Einblick in den Zeitschleifen-Thriller. Das Spiel basiert auf einer Skyrim-Mod (über 2,5 Millionen Downloads), die zudem den Writers' Guild Award gewonnen hat. Hintergrund : "Gefangen in einer geheimen unterirdischen Stadt im Römischen Reich klammern sich 26 Seelen verzweifelt an ihr Leben. In dieser tödlichen Utopie sind alle des Todes, wenn auch nur einer gegen die geheimnisvolle goldene Regel verstößt. Als Zeitreisender, der 2.000 Jahre in die Vergangenheit katapultiert wird, erlebst du ihre letzten Stunden immer wieder aufs Neue, während du ihren Ausgang mit jedem Geheimnis, das du erkundest und ergründest, in eine neue Richtung lenkst. Nur wenn du die Zeitschleife zu deinem Vorteil nutzt und schwierige moralische Entscheidungen triffst, kannst du dieses epische Rätsel lösen. Jede Entscheidung zählt. Das Schicksal der Stadt liegt in deinen Händen."The Forgotten City wird im Winter für PC und Xbox One erscheinen. Das Spiel wird von Modern Storyteller entwickelt und von Dear Villagers (ScourgeBringer, Recompile) vertrieben.Letztes aktuelles Video: Quest Walkthrough