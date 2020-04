Xbox Series X: Die Hardware-Spezifikationen im Detail; Vorstellung in der Inside-Xbox-Ausgabe

Aktualisierung vom 08. April 2020, 01:06 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 16. März 2020, 14:06 Uhr:

CPU: 8 Kerne @ 3,8 GHz (3,66 GHz mit Simultaneous Multithreading) AMD Custom Zen 2 CPU

GPU: 12 TFLOPS, 52 Compute Units @ 1,825 GHz AMD Custom RDNA 2 GPU

"Die Size": 360,45 mm²

Systemarchitektur: 7nm Enhanced

Arbeitsspeicher: 16 GB GDDR6 mit 320 MB Bus

Arbeitsspeicher-Bandbreite: 10 GB @ 560 GB/s, 6 GB @ 336 GB/s

Interner Speicher: 1 TB Custom NVME SSD

I/O Throughput: 2,4 GB/s (Raw) und 4,8 GB/s (Komprimiert; mit benutzerdefiniertem Hardware-Dekomprimierungsblock)

Erweiterbarer Speicher: 1 TB Expansion Card

External Storage: USB 3.2 External HDD Support

Optical Drive: 4K UHD Blu-Ray Drive

Performance Target: 4K @ 60 fps, bis zu 120 fps

In der ersten Ausgabe von Inside Xbox in diesem Jahr gab es keine großen Neuigkeiten zur Xbox Series X, aber immerhin sprach Jason Ronald (Director of Product Management) über die Technologie der Next-Generation-Konsole. Auch einige Tech-Demos wurden zur Veranschaulichung gezeigt - hauptsächlich am Beispiel von Gears 5. Angesprochen wurden u.a. DirectX Raytracing, Variable Rate Shading, die Audio-Verarbeitung, die Quick-Resume-Funktion und die Xbox Velocity Architecture.Microsoft hat (endlich) die Hardware-Spezifikationen der Xbox Series X bekannt gegeben. Das Performance-Ziel der Konsole sei es 4K-Gaming mit 60 fps (bis zu 120 fps) zu gewährleisten. Ein Preis wurde abermals nicht genannt."Xbox Series X wird einen immensen Schub machen, was die GPU-Performance angeht, und weiterhin durch neue Features wie hardwarebeschleunigtes Raytracing den Standard für Grafik definierten und vorantreiben. Jedoch glauben wir nicht, dass diese Generation von Grafik und Auflösung allein definiert wird", so Jason Ronald, Director of Product Management on Xbox Series X.Die detaillierten Spezifikationen lauten:Microsoft gibt folgendes Leistungsbeispiel anhand von Gears 5: "Einen weiteren Showcase der Leistung von Xbox Series X präsentiert Mike Rayner, Technical Director bei The Coalition. Mike demonstriert anhand von Gears 5, wie das Entwickler-Team den Titel für Xbox Series X optimiert. Die technische Demo für Xbox Series X zu Gears 5, basierend auf der Unreal Engine, nutzt die Ultra-Settings der PC-Version: Die Demo zeigt höher aufgelöste Texturen sowie höher aufgelöster volumetrischer Nebel und eine - im Vergleich zu den Ultra-Einstellungen auf PC - um 50 Prozent erhöhte Anzahl an Partikeln. Die Eröffnungs-Cutscene wird überdies mit 60 FPS in 4K (auf Xbox One X in 30 FPS) dargestellt. Aber auch andere Bereiche erfahren erhebliche Optimierungen, insbesondere die Ladezeiten wurden minimiert. Überdies sorgt die zusätzliche Leistung dafür, dass neue Features – die ursprünglich für Xbox One X-Version abgeschaltet waren – ihren Weg ins Spiel finden, darunter beispielsweise Kontakt-Schatten, die Objekten zusätzliche Tiefe verleihen. Auch Pflanzen oder Gras werfen nun eigene Schatten auf sich selbst, was zu noch realistischeren Szenen führt. Gears 5 wird aktuell mit mehr als 100 FPS dargestellt, das Team arbeitet daran, 120 FPS Gameplay für Multiplayer-Modi zu implementieren und Dir eine ganz neue Erfahrung zu bieten, die in dieser Form auf noch keiner anderen Konsole möglich ist. Beeindruckend: Das Team hat diese Systemoptimierungen innerhalb weniger Wochen umgesetzt. Zum Launch von Xbox Series X erscheint eine optimierte Version von Gears 5, die Besitzer der Xbox One-Version kostenfrei erhalten."Darüber hinaus soll die "Xbox Velocity Architecture" als Zusammenspiel aus Hardware und Software das Streaming von Ingame-Assets verbessern. Die Spiele-Entwickler sollen beispielsweise sofortigen Zugriff auf 100 GB an Spieledaten haben, wovon gerade Spiele mit großen, offfenen Welten profitieren sollen.Mit Dynamic Latency Input (DLI) sowie den Anpassungen der HDMI 2.1-Spezifikation, um neue Funktionen wie den Support für 120 Hz, Variable Refresh Rate (VRR) sowie Auto Low Latency Mode (ALLM) zu ermöglichen, soll außerdem die Latenz spürbar gesenkt worden sein. Das Xbox-Team soll seit zwei Jahren mit führenden TV-Herstellern der Branche zusammen, um sicherzustellen, dass die Fernseher-Geräte auch die Funktionen der Xbox Series X unterstützen."Dann ist da noch die neue Quick Resume-Technologie. Mit den aktuellen Konsolen setzt Du das zuletzt gespielte Game jederzeit fort - das kennst Du bereits. Da die meisten Spieler jedoch (im Durchschnitt) drei bis vier Games pro Monat spielen, gibt das Team ihnen die Möglichkeit, einfach und schnell zwischen den Titeln zu wechseln. Mit Quick Resume setzt Du Spiele mit einem Knopfdruck fort und springst sofort an die Stelle zurück, an der Du aufgehört hast - und zwar bei mehreren Titeln gleichzeitig. Da die Spielstände direkt in der SSD des Systems gespeichert werden, bleiben sie sogar erhalten, nachdem Du die Konsole ausschaltest, den Stecker herausziehst oder ein System-Update durchführst. Einer der Tester im Team hat seine Konsole eine Woche lang ausgesteckt, dann eine Aktualisierung vorgenommen und konnte immer noch dort weitermachen, wo er zuvor aufgehört hat - völlig ohne Ladebildschirm."Last but not least hoben die Entwickler die Kompatibilität mit Spielen von älteren Xbox-Konsolen hervor. "Für die nächste Generation wusste das Team von Anfang an, dass Kompatibilität ein Kernthema bleibt. Das Team verpflichtete sich, dafür zu sorgen, dass Xbox One- und Xbox 360-Spiele sowie Titel der originalen Xbox auf Xbox Series X noch besser laufen werden. Du wirst die Vorteile der verbesserten Hardware von Xbox Series X für rückwärtskompatible Spiele spüren – einschließlich verbesserter Boot- und Ladezeiten, stabilerer Bildraten, höherer Auflösungen und verbesserter Bildqualität", heißt es.Letztes aktuelles Video: Talk Xbox ohne Exklusiv-Titel eine gute Entscheidung