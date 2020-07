Xbox Series X: Livestream zu Spielen der Microsoft Studios angekündigt

Noch in diesem Monat will Microsoft die Spiele in einem Livestream vorstellen, an denen die eigenen Studios für die Xbox Series X arbeiten - allen voran Halo Infinite. Genauer gesagt soll die Veranstaltung am 23. Juli um 18 Uhr über die Bühne gehen. Im Vorfeld ist außerdem eine etwa einstündige Pre-Show geplant, die von Geoff Keighley moderiert wird.Bei Eurogamer.net geht man davon aus, dass es im Rahmen der Präsentation auch Neuigkeiten zum Rollenspiel-Projekt von Playgroud Games geben wird, bei dem es sich voraussichtlich um eine Wiederbelebung der Marke "Fable" handeln wird. Auch das neue Spiel von The Initiative könnte thematisiert werden, bei dem es sich laut Eurogamer.net ebenfalls um die Rückkehr einer bekannten Franchise handeln könnte.Letztes aktuelles Video: 4Players-Talk Erste Next-Gen-Enthuellungen