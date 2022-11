Xbox Series X: Controller am Cyber Monday 2022 bei Amazon, MediaMarkt & Saturn besonders günstig

Xbox Series X-Controller: Bei Amazon, MediaMarkt & Saturn am Cyber Monday 2022 im Angebot

Xbox Series X-Controller in weiß – 34,99 Euro bei Amazon

42 Prozent Ersparnis

kompatibel mit Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10-PCs und Androidgeräten

Xbox Series X-Controller in schwarz – 34,99 Euro bei MediaMarkt

41 Prozent Ersparnis

kompatibel mit Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10-PCs und Androidgeräten

Xbox Series X-Controller in blau, rot und gelb – 39,99 Euro bei Saturn

33 Prozent Ersparnis

kompatibel mit Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10-PCs und Androidgeräten

Weitere starke Xbox-Angebote am Cyber Monday bei Amazon

Xbox Series S – 222 Euro

26% Ersparnis

512 GB SSD-Speicher

Den beliebten Xbox Series X-Controller gibt es am Cyber Monday 2022 bei Amazon MediaMarkt und Saturn genauso günstig wie am Black Friday. Wer also noch nicht zugeschlagen hat, der könnte jetzt schwach werden.Dabei ist der Controller nicht nur mit den Xbox-Konsolen von Microsoft, sondern sogar eurem PC und weiteren Geräten kompatibel. Sowohl bei Amazon, als auch bei MediaMarkt und Saturn stehen euch gleich mehrere Farben zur Auswahl.Neben dem DualShock-Controller der PlayStation gilt der Xbox Series X-Controller zu den beliebtesten Gamepads auf dem Markt. Kein Wunder, sein schlichtes, aber ergonomisches Design schmiegt sich angenehm an nahezu jede Hand an, während seine plattformübergreifende Kompatibilität vor allem PC-Spieler frohlocken lässt.Gerade in Kombination mit dem Game Pass dürftet ihr mit dem Xbox Series X-Controller auch am Rechner voll auf eure Kosten kommen. Wer dabei jetzt noch mehr sparen möchte, der findet bei Amazon, MediaMarkt und Saturn das bislang wohl günstigste Angebot vor:Wem ein Controller allein noch nicht genügt, der findet am Cyber Monday auch auf Amazon viele aufregende Angebote rund um die Xbox. Beispielsweise gibt es die Series S zum Spitzenpreis von gerade einmal 222 Euro.Damit ihr bei all den Black Friday-Deals auf Amazon , MediaMarkt, Saturn und Co. nicht den Überblick verliert, helfen unsere Sammelartikel zum Tag des Sparens. Hier gehen wir noch einmal etwas näher auf die Deals ein, beispielsweise in unserer Black Friday-Übersicht zu den Xbox-Konsolen, -Spielen und ihrem Zubehör Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.Letztes aktuelles Video: CloudGaming on console