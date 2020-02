World of Horror: Von Ito und Lovecraft inspiriertes Gruselabenteuer startet in den Early Access

Screenshot - World of Horror (PC) Screenshot - World of Horror (PC) Screenshot - World of Horror (PC) Screenshot - World of Horror (PC) Screenshot - World of Horror (PC) Screenshot - World of Horror (PC) Screenshot - World of Horror (PC) Screenshot - World of Horror (PC)

Das monochrome 2D-Gruselabenteuer World of Horror von Panstasz und Ysbryd Games ist am 20. Februar 2020 in den Early Access bzw. das Game-Preview-Programm für PC gestartet. Es ist auf Steam (12,49 Euro), bei itch.io (ab 14,99 Dollar), im Microsoft Store (14,99 Euro) sowie im Xbox Game Pass für PC (Beta) erhältlich. Im Microsoft Store und auf itch.io steht zudem eine kostenlose Demo bereit. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (aktuell sind 99 Prozent von 150 Reviews positiv). Bis Ende des Jahres soll das Retro-Rollenspiel fertiggestellt und offiziell für PC, PlayStation 4 sowie Nintendo Switch erhältlich sein.Die Macher bezeichnen ihr Werk als 1-Bit-Liebesbrief an Junji Ito und H. P. Lovecraft. Neben Roguelite-Elementen werden rundenbasierte Kämpfe und gnadenlose Entscheidungen versprochen, während man sich mit einem Deck aus Ereigniskarten einer apokalyptischen Bedrohung stellt, die über einen japanischen Küstenort hereingefallen ist.Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer PC