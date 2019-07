The Dark Pictures Anthology: Man of Medan: Spielzeit wird vier bis fünf Stunden betragen; neues Video - 4Players.de

Aktualisierung vom 2. Juli 2019, 7:57 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 29. Juni 2019, 18:19 Uhr:

Inzwischen hat Bandai Namco Entertainment den zweiten Teil des Video-Interviews mit Shawn Ashmore (X-Men, X2, X-Men: The Last Stand) veröffentlicht, in dem der Schauspieler weiter über seine Rolle als Conrad in dem Ende August für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinenden Horrorspiel von Supermassive Games spricht:Die Spielzeit von The Dark Pictures Anthology: Man of Medan wird ungefähr vier bis fünf Stunden betragen, sagte Tom Heaton (Game Director) in einem Interview mit Gamingbolt . Er meinte, dass sie wahrscheinlich näher an der Fünf-Stunden-Marke sein wird. Heaton sagte, dass dies "eine gute Länge" für eine Geschichte mit einer verzweigten Geschichte aufgrund der zu treffenden Entscheidungen sei.Über die Wiederspielbarkeit sagte Tom Heaton: "Aufgrund der Verzweigungen ist das Spiel sehr gut wiederspielbar. Sobald man es einmal gespielt hat - wir haben so etwas schon bei Until Dawn gesehen - spielen die Leute es erneut und versuchen, die Menschen zu retten, die getötet wurden. Dann spielen sie wieder und versuchen, alle zu töten. Wir denken, dass die Leute das Spiel viele Male wiederholen und sich bemühen werden, alle geheimen Inhalte zu finden."Des Weiteren hat Publisher Bandai Namco Entertainment ein Interview-Video mit Shawn Ashmore (bekannt aus X-Men, X2, X-Men: The Last Stand) über seine Rolle als Conrad in dem bald erscheinenden Horrorspiel bereitgestellt. Man of Medan ist das erste Spiel der "The Dark Pictures Anthology". Es erscheint am 30. August 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One für knapp 30 Euro.Letztes aktuelles Video: Who is Conrad Part 1