The Waylanders: Early Access: Lokalisierungsupdate steht bereit

Gato Salvaje Studio hat das dritte geplante Early-Access-Update für das Rollenspiel The Waylanders veröffentlicht. Das Lokalisierungsupdate umfasst Übersetzungen der Texte in den folgenden Sprachen umfassen: Deutsch, Spanisch, Lateinamerikanisches Spanisch, Französisch, Vereinfachtes Chinesisch, Russisch und Galicisch."Unsere letzten drei Updates basieren alle auf dem Feedback aus der Community. Wir bekommen seit Beginn der Early-Access-Phase unglaublich viel Feedback von Spielern. Sie wünschen sich Features, fordern mehr Hintergrundinfos zum Spieluniversum, melden Bugs oder regen eine neue Sprachversion an. Sämtliche Neuerungen der letzten drei Winterupdates hatten das Ziel, solche Wünsche der The Waylanders-Community umzusetzen und uns dem Launch näher zu bringen", sagt Sergio Prieto, Creative Director von The Waylanders. "Nachdem das Update jetzt erschienen ist und ganz neue Fangruppen The Waylanders in ihrer bevorzugten Sprache spielen können, nehmen wir uns ein wenig Zeit, um das neueste Community-Feedback zu sichten, bevor wir ein Launchdatum verkünden."Gato Salvaje Studio wird die finale Roadmap in naher Zukunft veröffentlichen und dabei auch das Releasedatum bekannt geben. The Waylanders steht im Moment im Rahmen von Steam Early Access und GOG Games in Development zur Verfügung. Der Verkaufsstart ist auf beiden Plattformen für "Frühling 2021" geplant.Letztes aktuelles Video: Medieval Compostella Sneak Peek