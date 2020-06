Harry Potter: Gerücht: Open-World-Rollenspiel noch immer in Entwicklung und soll Ende 2021 erscheinen

At Avalanche Software in Utah, a new Harry Potter game is currently in development. JK Rowling's recent comments about transgender people bothered at least a few of the game's developers. How will fans react when the game is announced? New story: https://t.co/r5NJbrVBFO



Warner Bros. Interactive Entertainment arbeitet seit mehreren Jahren an einem "Harry-Potter-Spiel mit großem Budget, das den Spielern die Möglichkeit gibt, als Zauberer durch die offene Welt zu streifen und Hogwarts sowie seine Umgebung zu erkunden", berichtet Bloomberg . Das Spiel von Entwickler Avalanche Software (nicht Avalanche Studios) soll Ende 2021 für mehrere Plattformen, darunter PlayStation 5 und Xbox Series X, auf den Markt kommen. Das im Oktober 2018 aufgetauchte Videomaterial aus dem Harry-Potter-Spiel war laut Bloomberg authentisch ( wir berichteten ), aber "die meisten Gerüchte, die seither aufgetaucht sind, waren es nicht".Trotz der Covid-19-Pandemie, einer Gegenreaktion gegen die Harry-Potter-Erfinderin J.K. Rowling und des möglichen Verkaufs von Warner Bros. Interactive Entertainment soll an der geplanten Veröffentlichung des Spiels festgehalten werden. Berichten zufolge hat sich die Studioleitung noch nicht mit den jüngsten Kommentaren von Rowling befasst, die weithin als transphobisch angesehen wurden und einigen Mitgliedern des Entwicklerteams Unbehagen bereiteten. Eine Person, die an dem Spiel arbeitet, teilte Bloomberg mit, dass Rowling "sehr wenig direkt an dem Spiel beteiligt" sei.Eigentlich sollte das Harry-Potter-Spiel auf der E3 2020 angekündigt werden, aber der Plan wurde aufgrund der Pandemie auf Eis gelegt. Aktuell soll Warner Bros. Interactive Entertainment das neues Batman-Spiel am 22. August beim DC FanDome enthüllen, gefolgt von dem Harry-Potter-Spiel zu einem späteren Zeitpunkt. Diese Pläne wurden aber vor Rowlings Bemerkungen gemacht.