Hogwarts Legacy: J.K. Rowling-Kontroverse - Online-Forum verbannt Diskussionen um Harry Potter-RPG

Nach J.K. Rowling-Kontroverse: ResetEra bietet Hogwarts Legacy keine Plattform mehr

Das populäre Online-Forum des Portals ResetEra hat Diskussionen rund um das nahende Fantasy-Rollenspiel im Harry Potter-Universum,, gänzlich von seiner Plattform verbannt.Der General Manager des Portals, B-Dubs, veröffentlichte hinsichtlich dessen ein Statement des Moderatoren-Teams, welches darauf hinweist, dass künftig jegliche Erwähnungen und Diskussionen rund um Hogwarts Legacy untersagt sind.Bereits in der Vergangenheit stellte sich ResetEra gegen jegliche Inhalte, die Hogwarts Legacy in irgendeiner Form bewarben. So kam es, dass man auch keine Trailer oder Ankündigungen zum Harry Potter-RPG, welches schon am 10. Februar erscheint, finden konnte."Das Mod-Team hat beschlossen, unser vorheriges Verbot der Werbung für das Hogwarts-Spiel auf das Spiel selbst auszuweiten", heißt es in der Erklärung . Und: "Es wird keinen [Off-Topic-Chat] und keine Diskussion über dieses Spiel geben.", erklärt man weiter. Rowling wurde dafür kritisiert, transphobe Ansichten in den sozialen Netzwerken geteilt zu haben.Darüber hinaus wird ihr vorgeworfen, die Anti-Trans-Forscherin Maya Forstater unterstützt und einen Aufsatz geschrieben zu haben, der verletzende Aussagen und unfundierte Behauptungen über Trans-Personen beinhaltete. "Nach fortgesetzten internen Diskussionen begannen wir, die von Rowling und dem Spiel aufgeworfenen Probleme zu umreisen, und jedes Mal, wenn wir darüber diskutierten, kamen wir auf die einfache Tatsache zurück, dass Rowling nicht nur ein Fanatiker ist, sondern in ihrer Position als wohlhabende und berühmte Person aktiv auf eine Gesetzgebung drängt, die Trans-Menschen schaden wird", führt das Team in seinem Statement aus.Warner Bros. Games und auch die Entwickler stellten bereits klar, dass Rowling "nicht direkt" an Hogwarts Legacy beteiligt sein wird und das Spiel selbst Optionen für die Erstellung von Transgender-Charakteren bereitstellen wird. Solltet ihr euch also trotz der Kontroverse für Hogwarts Legacy interessieren, haben wir an anderer Stelle alle bisherigen Informationen ausführlich gebündelt.Letztes aktuelles Video: PS5 NextGenTrailer