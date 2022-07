Baldur's Gate 3: Neuer Patch und Panel auf dem Weg

Baldurs Gate 3: Patch 8 macht alte Spielstände unbrauchbar

Ganze 40 Gigabyte groß

Larian Studios versorgt uns mit einem Update hinsichtlich seines RPGs Baldur's Gate 3, welches sich aktuell in der Early Access-Phase befindet. Ein neues Panel From Hell und Patch 8 sind schon auf dem Weg.Das kommende Panel From Hell, Larians regelmäßiges Showcase für neue Baldur's Gate 3-Inhalte, soll bereits am 7. Juli um 19 Uhr abgehalten werden. Verfolgen kannst du es über die offizielle Baldur's Gate 3-Homepage , auf der du sogar einen Countdown zum Event findest, ebenso wie über den offiziellen Twitch-Kanal der Entwickler.Da die Panels From Hell für üblich mit neuen Patches von Baldur's Gate 3 zusammenfallen, überrascht es wenig, dass Larian jüngst Informationen zum achten Update des Spiels bestätigte. Demzufolge werden alte Spielstände mit kommenden Spielversion unbrauchbar.Das Team hält die Beta-Zweige allerdings aufrecht, so dass Spieler ihre alten Dateien weiter nutzen können, wenn sie dies denn wünschen. Die Möglichkeit besteht jedoch nur mit den letzten beiden Versionen, also Patch 6 und 7. Wie du auf einer älteren Version von Baldur's Gate 3 spielen kannst, wird dir von den Entwicklern auf der entsprechenden Steam-Seite ebenfalls erklärt Obwohl wir nicht genau wissen, was uns mit Patch 8 von Baldur's Gate 3 genau erwartet, können wir uns zumindest in einem Punkt sicher sein: Bei dem Update auf die achte Version muss es sich um etwas Größeres handeln. Vergangene Patches brachten neben frischen Story-Inhalten über neue Gebiete, die erkundet werden wollen bis hin zu neuen spielbaren Klassen praktisch die ganze Palette an Veränderungen. Auch dieses Mal stehen die Chancen für massivere Inhalte gut, denn immerhin ist Patch 8 geschlagene 40 Gigabyte groß.Damit steigt die Gesamtgröße von Baldur's Gate 3 auf satte 104 Gigabyte, die es uns an Speicherplatz kostet. Bedenkt man aber, dass Larian das Spiel bereits 2023 aus dem sicheren Hafen der Early Acces-Phase navigieren möchte, erscheinen die inhaltslastigeren Update nur folgerichtig. Zuletzt bestätigte man sogar, dass es im dritten Teil die Gnome als spielbares Volk geben soll.