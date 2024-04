Baldur's Gate 3: Fünf GOTY-Trophäen waren bisher unerreicht

Elden Ring dominiert an anderer Stelle deutlich

hat Geschichte geschrieben: Das Rollenspiel von den Larian Studios ist eines der erfolgreichsten Spiele von 2023 gewesen und konnte unzählige Preise abräumen. Zuletzt bei dender British Academy of Film and Television Arts – und sorgte damit für einen Rekord, der einemoderverwehrt wurde.Im Rahmen der britischen Preisverleihung konnte Baldur's Gate 3 gleich mehrere Gewinne verzeichnen, darunter für Beste Musik, Beste Erzählung und Bester Nebendarsteller. Auch der Publikumspreis ging an den RPG-Hit aus Belgien. Am Ende durften sich die Larian Studios außerdem über die Ernennung zumfreuen und sind damit die ersten Entwickler, die allein einem Jahr errungen haben.Gemeint sind damit die folgenden fünf Preise, die aufgrund ihrer Popularität und dem damit verbundenen Prestige besonders begehrt sind: The Game Awards, Golden Joystick Awards, BAFTA, DICE und Game Developers Choice. In den vergangenen Monaten schaffte es Baldur's Gate 3 bei all diesen Verleihungen, den jeweiligen "Spiel des Jahres"-Awards zu gewinnen – ein bisherIn der Vergangenheit waren lediglich Elden Ring, The Legend of Zelda: Breath of the Wild undkurz davor, diesenaufzustellen, sind aber jeweils immer eine Trophäe zu kurz gewesen:Baldur's Gate 3 ließ sich jedoch nicht mehr aufhalten und ist damit nun das erste Spiel überhaupt, welches die fünf großen GOTY-Awards unter einem Dach vereinen durfte. Besonders bemerkenswert wird es dadurch, dass alle genannten Preisverleihungennutzen und teilweise sogar die Community Einfluss hat. Trotzdem konnte sich das belgische Rollenspiel-Meisterwerk stets durchsetzen.Das Spiel mit den meisten gewonnenen "GOTY"-Preisen ist Baldur's Gate 3 aber laut einem Award-Tracker nicht. Insgesamt konnte das Fantasy-Abenteuer bisherverbuchen, was insgesamt 54 Prozent aller vergebenen Preise von 2023 bedeutet. Eine mehr als stattliche Zahl, aber steckt deutlich hinter Elden Ring zurück.From Softwares Action-Rollenspiel wurde im Vorjahr satte 435 Mal– eindeutiger war es noch nie. An diese Zahl wird Baldur's Gate 3 vermutlich nicht mehr heranreichen, allerdings wurden 2023 auch im Vergleich zu den letzten Jahren deutlich weniger Preise verliehen.Unabhängig von dem, den die Larian Studios mit Baldur's Gate 3 hatten und haben,. Eine Fortsetzung wird es demnach nicht so schnell geben.