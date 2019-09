The Light Keeps Us Safe: Der postapokalyptische Überlebenskampf hat begonnen - 4Players.de

Das Survival-Abenteuer The Light Keeps Us Safe von Big Robot ( Sir, You Are Being Hunted The Signal From Tölva ) hat am 5. September 2019 den Early Access auf Steam hinter sich gelassen. Bis zum 12. September wird noch ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den Verkaufspreis gewährt (13,59 Euro statt 15,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 80 Prozent von 55 Reviews positiv).Die prozedural generierte Stealth-Action (zur Video-Vorschau ) spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der man sich vor außerirdischen Maschinen verstecken muss. Im Gegensatz zu vielen anderen Schleich-Spielen tut man das allerdings nicht an dunklen, sondern an hellen Orten, während man mit seiner aufrüstbaren Taschenlampe lichtbasierte Rätsel löst und Herausforderungen meistert.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer