Diablo Immortal: Eike zu Gast bei Insert Moin

Nach unserem großen Test zu Diablo Immortal hatte Eike noch Redebedarf: Er war beim beliebten Spiele-Podcast Insert Moin zu Gast und hat mit Manuel Fritsch über das dreiste Abzockmodell des Spiels gesprochen."Die mobile Echtgeld-Hölle" Diablo Immortal hat sich sein "mangelhaft" aka seine 39 Spielspaßpunkte bei uns im Test redlich verdient – ActivisionBlizzard hat ein nur vordergründig gutes Action-RPG für den Mobile-Markt erschaffen, das nach freundlichem Start sehr tief in eure Taschen greift; und sich dabei übelster Glückspiel- und Suchtmechaniken bedient.Anscheinend fand Eikes Test nicht nur Anklang bei euch – er wurde als Gast in die aktuelle Insert Moin -Folge mit dem Thema " Diablo Immortal: Please Insert Coin " eingeladen, um dort mit Manu eine gute Stunde lang über das Spiel zu sprechen. Ich habe mir die vergnügliche wie lehrreiche Podcast-Folge heute morgen schon auf dem Weg zur Arbeit angehört und kann euch nur raten, dasselbe zu tun – wenn euch das Spiel bzw. Themen wie Glücksspiel, Pay2Win oder Microtransactions interessieren.