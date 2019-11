World of WarCraft Classic: Größter (vierteljährlicher) Anstieg der Abos in der Franchise-Geschichte - 4Players.de

Auch wenn Activision Blizzard in den aktuellen Geschäftsberichten schon seit mehreren Jahren keine konkreten Abonnentenzahlen mehr nennt, hebt das Unternehmen im Geschäftsbericht des dritten Quartals (Juli bis September 2019) den starken Verkaufsstart von World of WarCraft Classic hervor. Demnach hat die Veröffentlichung von World of WarCraft Classic am 27. August zu dem größten vierteljährlichen Anstieg der Abonnements in der Franchise-Geschichte (seit 2004) geführt, sowohl in westlichen als auch in östlichen Regionen.Auch die Reichweite im Oktober 2019 befand sich weiterhin deutlich über dem Niveau vor dem Launch von WoW Classic, heißt es weiter . Aber auch das "normale" World of WarCraft (Battle for Azeroth) sei beliebt. Insgesamt ist von einem signifikanten Wachstum der Größe des World-of-WarCraft-Publikums die Rede.Die zweite Phase von World of WarCraft Classic wird in der nächsten Woche am 12./13. November eingeläutet. Die beiden Weltbosse Azuregos und Kazzak, das Ehresystem einschließlich unehrenhafter Siege sowie Rangbelohnungen für PvP und der Schlüsselbund als Zusatzinventar für Schlüssel kommen ins Spiel. Für die dritte Phase (noch kein Termin) sind der Pechschwingenhort (Raid: 40 Spieler), der Dunkelmond-Jahrmarkt inkl. Dunkelmond-Karten, das Alteractal (Version 1.12) und das Schlachtfeld Kriegshymnenschlucht geplant.Letztes aktuelles Video: Video-Test