Diablo 4: Alpha-Tester leaken Content und schießen sich damit selbst ins Aus

Diablo 4: Leaks gewähren flüchtigen Blick auf Charaktererstellung und Tutorial

Unvorsichtige Leaker überführen sich selbst

Erst vor wenigen Tagen wurde vermutet, es sei bereits die interne Alpha-Phase von Diablo 4 gestartet. Kurze Zeit später wimmelt das Internet nur so vor geleakten Inhalten.Aller Voraussicht nach nicht gerade zur Freude der Entwickler von Blizzard, denn eigentlich dürfen nur Freunde und Familienmitglieder an dem noch frühen Testlauf von Diablo 4 teilnehmen . Immerhin liefern die Leaks den überführenden Beweis gleich mit und verraten die Identität der Person, die ihre Geheimhaltungspflicht missachtet hat.Dabei ist das veröffentlichte Material, welches trotz Verschwiegenheitserklärung ihren Weg in die Foren von Reddit fand, nicht einmal wirklich sehenswert. Gerade 30 magere Sekunden lang geht das Video, in dem wir zumindest den Charaktereditor und das Tutorial von Diablo 4 für einige Augenblicke lang beäugen dürfen. Der restliche Teil des Clips spielt sich im Hauptmenü des mit Spannung erwarteten vierten Teils ab.Der Charaktereditor zeigt dabei vor allem, wie radikal sich die Körperformen und Gesichter eurer höllischen Helden anpassen lassen. Ein Detail, was den meisten Spielern wohl nicht so wichtig sein dürfte, zieht man die Top-Down-Perspektive der Diablo-Reihe in Betracht. Die Tutorial-Optionen, die gezeigt werden, verraten ebenso wenig. Lediglich die Frage, ob wir mit mehr oder weniger Hilfe losziehen wollen, oder uns auf unser eigenes Können verlassen möchten, wird uns dabei gestellt.Ein winziges, doch nicht zu verachtendes Detail versteckt sich im Wasserzeichen, mit dem Blizzard die Diablo 4-Spielversionen der Alpha-Tester verziert hat. Dieses besitzt eine eindeutige Identifikationsnummer, mit der sich die Leaker kinderleicht identifizieren lassen. Vermutlich gingen diese davon aus, es handele sich dabei um eine allgemeine Build-Nummer.Es ist davon auszugehen, dass Blizzard ernsthafte Konsequenzen für die Plappermäuler zieht. Ob diese rechtlicher Natur sind, oder sich lediglich auf den Zugang der unternehmenseigenen Spielewelten beschränkt, ist allerdings ungewiss. Laut den Leaks ist der derzeitige Build stolze 67 Gigabyte groß. Bis zum Release des Titels dürfte sich dies allerdings noch einmal ändern. Zuletzt wurde die Dauer der Kampagne von Diablo 4 sowie das Level-Cap bekannt Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer