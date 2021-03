Cloudpunk: Umfangreiche Erweiterung "City of Ghosts" angekündigt

Screenshot - Cloudpunk (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Cloudpunk (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Cloudpunk (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Cloudpunk (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Cloudpunk (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Cloudpunk (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Cloudpunk (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Cloudpunk (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Cloudpunk (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Cloudpunk (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Cloudpunk (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Cloudpunk (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Cloudpunk (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Cloudpunk (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Cloudpunk (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Cloudpunk (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Cloudpunk (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Cloudpunk (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Cloudpunk (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Cloudpunk (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Cloudpunk (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Cloudpunk (PC, PS4, Switch, One)

Für Cloudpunk ab 20,51€ bei kaufen ) ist die große Erweiterung "City of Ghosts" angekündigt worden. Sie führt nicht nur die Haupthandlung fort, sondern umfasst auch Straßenrennen, Fahrzeuganpassungen und einen zweiten spielbaren Charakter. Laut Entwickler Ion Lands soll die (komplett vertonte) Kampagne sogar länger als das Grundspiel sein."Die Lieferfahrerin Rania steckt in Schwierigkeiten - schon wieder. Nachdem sie die Ereignisse des ursprünglichen Cloudpunk überleben konnte, hat sie den Zorn des gigantischen Kurierunternehmens Curzona auf sich gezogen. Schuldeneintreiber, gemeingefährliche Cyborgs und mindestens ein Todeskult sind ihr auf den Fersen und es könnte sein, dass Rania keinen einzigen Freund mehr in der Stadt Nivalis hat. In der Zwischenzeit hat der erfolglose Glücksspieler Hayse eine unmögliche Aufgabe erhalten: Er muss bis zum Ende der Nacht alle seine Schulden begleichen. Ihre Geschichten überschneiden und verflechten sich in diesem umfangreichen DLC, der die Länge des ursprünglichen Spiels überschreitet.""Nach Nivalis zurückzukehren, ist eine aufregende Sache", sagt Marko Dieckmann, Studioleiter von Ion Lands. "Es ist zwar ein DLC, aber City of Ghosts bietet den Umfang einer kompletten Fortsetzung. Es ist eine dunklere, spannendere, komplexere Geschichte, und wir können es kaum erwarten, dass die Leute sie erleben."Letztes aktuelles Video: City of Ghosts DLC Trailer