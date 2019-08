Crash Team Racing Nitro-Fueled: Nächster Grand Prix: Spyro & Freunde - 4Players.de

Am 30. August wird Spyro im neuen "Spyro & Freunde-Grand Prix" in Crash Team Racing Nitro-Fueled zum Rennfahrer. Wer das Hauptspiel bereits erworben hat, erhält den Spyro-&-Freunde-Grand Prix ohne Aufpreis.Der Publisher schreibt: "Im Spyro & Freunde-Grand Prix geben die Spieler Gummi und sausen über die "Spyro-Rennbahn", die brandneue Strecke im Spyro-Design, wo sie Edelsteine sammeln sowie Feuerwerkskörpern und (selbstverständlich) Schafen ausweichen. Doch Spyro wagt sich nicht allein ins neue Abenteuer, sondern bringt neben seinem lila Flitzer auch Jäger und Gnasty Gnorc als spielbare Charaktere und Sparx als Schutzmaske mit, sodass er auf der Spyro-Rennbahn quasi an die Stelle von Aku Aku rückt. Der Spyro & Freunde-Grand Prix beinhaltet außerdem heiße neue Inhalte wie die Karts Spyromobil, Gnasty-Schlitten und Libelle, ebenso wie neue Boxenstopp-Objekte, darunter die fantastischen neuen Edelstein-Lackierungen und den Elementen angepassten Reifen, den Wikinger-Skin für Polar, den Ork-Skin für Big Norm und mehr! (Internetverbindung zum Freischalten erforderlich)."Letztes aktuelles Video: Spyro Friends Grand Prix Intro