Journey to the Savage Planet: Trailer zeigt putzige Aliens und rauchende Jetpacks - 4Players.de

505 Games und die Typhoon Studios haben auf der E3 2019 einen Spielszenen-Trailer aus dem First-Person-Erkundungs-Adventure Journey to the Savage Planet veröffentlicht. Zu sehen sind putzige Aliens, rauchende Jetpacks und eine farbenfrohe Kulisse."Journey to the Savage Planet ist ein originelles First-Person-Adventure in einer bunten, fremdartigen Welt voller seltsamer und wundersamer Kreaturen. Als Mitarbeiter von Kindred Aerospace, das stolz darauf ist, dass es das'viertbeste interstellare Explorationsunternehmen' ist, werden die Spieler auf einen unbekannten Planeten namens AR-Y 26 tief in einer fiktiven, weit entfernten Ecke des Universums gebracht. Mit großen Hoffnungen, aber nur wenig Ausrüstung und keinem echten Plan, ist es ihre Aufgabe, die fremde Flora und Fauna zu erforschen und zu katalogisieren, um festzustellen, ob dieser Planet für die menschliche Besiedlung geeignet ist."Journey to the Savage Planet wird Anfang 2020 für PC (Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer