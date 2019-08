Epic Games Store: Alan Wake und For Honor derzeit kostenlos; danach folgt Gnog - 4Players.de

Bis zum 09. August 2019 um 16:59 Uhr werden Alan Wake von Remedy und For Honor von Ubisoft kostenlos im Epic Games Store angeboten ( zum Store ). Die Standard Edition von For Honor wird ansonsten im Epic Games Store für 29,99 Euro verkauft - eine Verknüpfung mit dem Ubisoft-Konto und dem Epic-Account ist allerdings erforderlich. Der normale Preis von Alan Wake liegt bei 11,99 Euro.Das nächste kostenlose Spiel im Epic Games Store wird Gnog sein (08. bis 15. August). Epic möchte jede Woche (bis zum Ende des Jahres) kostenlos Spiele im Store veröffentlichen. Zum Test von Alan Wake (2010): Erst wurde es versprochen, dann gestrichen, daraufhin wieder angekündigt und jetzt ist es tatsächlich da: Alan Wake für den PC. Remedy und Nitro Games (Pirates of Black Cove) präsentieren nach zwei langen Jahren Wartezeit das für den Rechner optimierte Abenteuer. Und kaum ist es erhältlich, wurden die Kosten auch schon wieder eingespielt. Lohnt sich die verspätete Reise in die Alpträume eines Schriftstellers? Zum Test von For Honor (2017): Damit Ritter, Wikinger und Samurai so zusammenkommen, musste Ubisoft sowohl den Raum als auch die Zeit krümmen: Die kriegstreibenden Parteien mögen der Wirklichkeit entsprungen sein, ihre Geschichte ist allerdings reine Fantasie. Und mehr als einen fantastischen Hintergrund brauchen sie auch nicht, wenn bis zu acht Spieler in den Online-Gefechten von For Honor um Punkte kämpfen. Mehr als einen fantastischen Hintergrund hätte es allerdings gebraucht, damit auch Solisten eine unterhaltsame Kampagne erleben könnten!Letztes aktuelles Video: E3 2019 Announcements