Epic Games Store: Gnog derzeit kostenlos; danach folgen Mutant Year Zero und Hyper Light Drifter - 4Players.de

Bis zum 15. August 2019 um 16:59 Uhr wird das 3D-Rätselspiel GNOG kostenlos im Epic Games Store angeboten ( zum Store ). Der normale Preis des Spiels von Ko-op beträgt sonst 7,99 Euro. Alan Wake und For Honor sind bis morgen noch kostenfrei verfügbar ( zum Store ).Die Entwickler von Gnog beschreiben ihr Spiel folgendermaßen: "Gnog ist ein 3D-Puzzle-Game in einer greifbaren Welt voller Spielzeuge und Geheimnisse. Klicke, greife, tippe, drehe, ziehe und spiele mit eigenwillig charmanten Monsterköpfen und entdecke die darin versteckten Welten. Die mit viel Liebe zum Detail gestalteten Köpfe sind nicht nur ein Augenschmaus, sie stecken auch voller spielerischer Interaktionsmöglichkeiten und erwachen unterlegt mit einem vielschichtigen, dynamischen Soundtrack zum Leben - ob in der Standardansicht oder in VR."Nächste Woche werden wieder zwei Spiele kostenlos verteilt, und zwar Mutant Year Zero: Road to Eden und Hyper Light Drifter . Beide Titel werden vom 15. bis zum 22. August angeboten. Epic möchte jede Woche (bis zum Ende des Jahres) kostenlos Spiele im Store veröffentlichen.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Announcements