Epic Games Store: Killing Floor 2, Lifeless Planet und The Escapists 2 derzeit kostenlos

Drei Spiele werden noch bis zum 16. Juli (um 16:59 Uhr) kostenlos im Epic Games Store angeboten. Dauerhaft in seine Spiele-Bibliothek aufnehmen kann man Killing Floor 2 (sonst 24,99 Euro), Lifeless Planet - Premier Edition (sonst 15,99 Euro) und The Escapists 2 (sonst 19,99 Euro). Letzteres sollte schon vor einigen Wochen angeboten worden, machte "aber Probleme".Abrufen und dauerhaft behalten könnt ihr das Spiel in der Epic-Games-Store-App oder auf der Website der Free-Games-Aktion . Das Epic-Games-Konto muss durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt sein ( Details ).Killing Floor 2 ( zum Test ): "In Killing Floor 2 begeben sich die Spieler auf das europäische Festland, das von grauenvollen, blutrünstigen Klonen, „Zeds“ genannt, überrannt wurde, die von skrupellosen Elementen der Horzine Corporation erschaffen wurden. 6-Spieler-Koop- und 12-Spieler-gegen-Zeds-Gemetzel."Lifeless Planet - Premier Edition ( zum Test ): "Bei der Suche nach Leben auf einem fernen Planeten entdeckt ein Astronaut eine verlassene russische Stadt. Er vermutet, dass seine Mission auf einem Hoax beruht, bis eine mysteriöse junge Frau ihn vor einem seltsamen und tödlichen Phänomen rettet ..."The Escapists 2: "Riskiere alles, um aus den härtesten Gefängnissen der Welt auszubrechen. Erkunde die bislang größten Gefängnisse! Du musst dich den Gefängnisregeln beugen, an Appellen teilnehmen, Gefängnisarbeit übernehmen sowie strenge Tagesabläufe befolgen. Und das alles, während du an deinem ..."Welche Titel in der nächsten Woche (16. Juli bis 23. Juli) angeboten werden sollen, steht noch nicht fest.Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update