Epic Games Store: Costume Quest 2 und Layers of Fear 2 derzeit kostenlos

Im Vorfeld von Halloween werden Costume Quest 2 und Layers of Fear 2 kostenlos im Epic Games Store angeboten, während in dem Shop der Halloween-Sale angelaufen ist. Beide Spiele können bei Bedarf dauerhaft in die eigene Spiele-Bibliothek aufgenommen werden - via Epic-Games-Store-App oder auf der Website der Free-Games-Aktion . Die Free-Games-Aktion ist eine Promotion-Aktion für den Store.Layers of Fear 2 ( zum Test ): Mit Layers of Fear machte das Bloober Team erstmals auf sich aufmerksam und entführte den Spieler in die psychischen Abgründe eines Malers, der zunehmend dem Wahnsinn verfällt. Jetzt geht es auf eine Kreuzfahrt, in der man sich in der Rolle eines Schauspielers seinen inneren Dämonen stellt. Ob sich der bizarre Psychotrip auf hoher See lohnt, verraten wir im Test zu Layers of Fear 2.Costume Quest 2 (laut Hersteller): "Erkunde gruselige zeitlose Landschaften, ziehe entzückende neue Kostüme an, mit denen du dich in mächtige Hallo-Krieger verwandelst, und sammle noch unheimlichere Süßigkeiten-Karten, mit denen du im Kampf gegen eine von Hygiene besessene Legion von Bösewichten gerüstet bist."In der nächsten Woche (29. Oktober bis 5. November) sollen Blair Witch und Ghostbusters: The Video Game Remastered als "Free-Games" offeriert werden.