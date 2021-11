Epic Games Store: Viele Schnäppchen im Black Friday Sale, derzeit kostenlos: Guild of Dungeoneering, Never Alone und Kid A Mnesia Exhibition

Während sich der eigentliche Black Friday als Verkaufs-Event mit immer größeren Schritten nähert, schießen die großen Sales-Aktionen bereits seit einiger Zeit wie Pilze aus dem Boden. Der Epic Games Store will diesbezüglich nicht nachstehen und hat nun ebenfalls den Startschuss für eine entsprechende Verkaufsaktion gegeben.Diese läuft bis zum 30. November 2021 – also noch bis zum nächsten Dienstag. Somit bleibt fast eine ganze Woche, um in den Angeboten zu stöbern und dabei so manches Schnäppchen zu finden. Es dürfte übrigens für nahezu jeden Geschmack etwas dabei sein. So könnt ihr beispielsweise den Ego-Shooter Far Cry 6 in der Standard-Edition für nur 49,79 Euro erwerben. Normalerweise würde er im Epic Games Store 59,99 Euro kosten. Etwas ruhiger geht es hingegen beim Action-Adventure Kena: Bridge of Spirits zur Sache, das im Rahmen des Sales für 35,99 Euro zu haben ist. Es warten jedoch noch viele andere Angebote auf euch. Hier ein kleiner Auszug:Riders Republic – 44,99 EuroKena: Bridge of Spirits – 35,99 EuroFar Cry 6 Standard-Edition – 49,79 EuroCrysis Remastered Trilogy – 39,99 EuroWorld War Z : Aftermath – 29,99 EuroAnno 1800 Standard-Edition – 23,99 EuroThe Witcher 3: Wild Hunt – 9,99 EuroHitman 3 – 23,99 EuroAssassin's Creed Valhalla Standard-Edition – 29,99 EuroGTA 5 Premium-Edition – 14,99 EuroUnd wenn ihr schon im Epic Games Store unterwegs seid, könnt ihr euch auch gleich bei den derzeit drei Gratis-Spielen bedienen, die noch bis zum 25. November um 17:00 Uhr zur Verfügung stehen, um euer Archiv aufzustocken. Es warten das abstrakte Erkundungsspiel Kid A Mnesia Exhibition , der charmante Rätsel-Plattformer Never Alone und der Deckbuilder/Dungeon-Crawler Mix Guild of Dungeoneering . Ab morgen Abend werden dann theHunter: Call of the Wild sowie das Epic Welcome Pack für die Antstream Arcade zur Verfügung stehen.