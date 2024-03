Der Epic Games Store schenkt euch Islets

Welches Spiel gibt es nächste Woche kostenlos im Epic Games Store?

Obwohl das Osterfest vor der Tür steht, schnallt derden Gürtel diese Woche ein bisschen enger: Gab es letztes Mal noch zwei Gratis-Spiele für euch, ist heuteAnsonsten haben sich die Regeln aber nicht geändert: Wie immer habt ihr genau eine Woche Zeit, euch den derzeitig auf null Euro reduzierten Titel zu schnappen, indem ihr ihn in eurer Bibliothek hinzufügt oder direkt herunterladet. Nochführen euch also einige wenige Klicks im Epic Games Store zu kostenlosem Spielefutter für das Osterfest.Und diese Woche lohnt sich ein Blick in den Epic Games Store besonders, denn das knuffigedürften die meisten noch nicht auf dem Schirm haben – die nur rund 750 Rezensionen auf Steam sprechen Bände. Zu Unrecht: Die unter zehn Stunden abschließbare Indie-Perle lockt bereits mit einem charmanten Artstyle und wartet dann auch noch mit einerauf.Auf den ersten Blick verbirgt sich hinter Islets ein klassisches Metroidvania, doch sowohl bei der Spielwelt als auch bei den Fähigkeiten hat man sich ein paareinfallen lassen. Da wäre der Wolkenpfeil zum Beispiel, der einen begehbaren Pfad nach dem Abschuss hinterlässt. Oder der Umstand, dass ihr die einzelnen Areale der Welt nach und nach zusammenfügt und so neue Wege entstehen lasst., sollte sich Islets jedenfalls nicht entgehen lassen.Sollte euch Islets nicht zusagen, etwa weil ihr unter Platforming-Übermüdung leidet oder weil euch der comic-hafte Artstyle nicht gefällt, könntet ihr am kommenden Donnerstag glücklicher werden. Schließlich geht die Aktion des Epic Games Store weiter undfindet ihr beim Steam-Konkurrenten wieder zwei frische Kandidaten völlig kostenlos.Dann stehen euch sowohl dievon Eidos Montreal als auch das Weltraum-Abenteuerin der Spacer's Choice Edition zur Verfügung. Ebenfalls ziemlich abgespacet:, bei dem die Entwickler offenbar schon vor dem Release an einendenken.