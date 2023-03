Amazon: Starker Samsung 4K Gaming-Monitor mit 165 Hertz & 55 Zoll zum Tiefstpreis

Amazon: Samsung Odyssey Ark mit 55 Zoll, 165 Hz und 4K so günstig wie noch nie im Angebot

Beibekommt ihr aktuell einen mächtigenvonmit 4K-Auflösung, einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hertz und satten 55 Zoll zumimDabei handelt es sich um den Samsung Odyssey Ark, der mit seinen massiven Maßen schon fast an einen Flachbildfernseher anstelle eines PC-Bildschirms erinnert. Doch seine technischen Spezifikationen sprechen eine eindeutige Sprache. Mit dem Deal des Versandhausriesen sichert ihr ihn euch jetzt zum bislang besten Preis.Neben seiner hohen Auflösung, der flotten Bildwiederholfrequenz und dem Curved-Design, weiß der Odyssey Ark von Samsung noch mit seinen weiteren Specs von sich zu überzeugen. So bekommt ihr mit dem Amazon-Angebot einen Gaming-Monitor, der sich nicht nur zum Zocken am PC, sondern auch an der PlayStation 5 oder den Xbox Series-Konsolen hervorragend eignet., eine schnellevon einer Millisekunde sowie einevon 600 Candela pro Quadratmeter tun ihr Übriges.Im Vergleich zu seiner unverbindlichen Preisempfehlung von 3.349 Euro schlagt ihr mit dem Angebot von Amazon ein echtes Schnäppchen, denn hier kostet er aktuell eine ganze Ecke weniger. Laut Geizhals handelt es sich bei dem Preis von 1.999 Euro um den bislang niedrigsten, der seit seinem Erscheinen für den Gaming-Monitor verlangt wurde.Wer noch nach der passenden Hardware für seinen Computer sucht, um den Samsung Odyssey Ark so richtig auszureizen, der wird ebenfalls beim Versandhändler fündig:mit 12 Gigabyte Speicher von Asus besonders günstig.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.