gamescom 2019: Dreams gewinnt den Hauptpreis der gamescom awards 2019; zwei Awards für Borderlands 3 - 4Players.de

Nach der Verleihung der ersten Ladung der gamescom awards im Rahmen der gamescom: Opening Night Live ( wir berichteten ), sind nun die restlichen Preisträger gekürt worden. Neben der Entscheidung der Expertenjury ( Liste ) über die Sieger in weiteren sechs Jury-Kategorien sowie dem Best of gamescom award, wurden auch die Sieger der vier "Fan-Kategorien" (Publikumswahl) bekanntgegeben, darunter der gamescom "Most Wanted" Consumer Award.Den "Best of gamescom award" konnte sich in diesem Jahr Dreams für PlayStation 4 sichern. Der Spiele-Baukasten vom britischen Entwickler Media Molecule gewann darüber hinaus die Kategorien "Best Sony PlayStation 4 Game" und "Most Original Game". THQ Nordic wurde als "Best Games Company" von der Jury ausgezeichnet. Das Stealth-Rätselabenteuer El Hijo von den Honig Studios aus Berlin sicherte sich den "gamescom Indie Award". Borderlands 3 wurde derweil vom gamescom-Publikum zum "meisterwarteten Spiel" gewählt und von der Jury als "Best Multiplayer Game" ausgezeichnet."Den als Sonderpreis der Jury neu geschaffenen HEART OF GAMING Award gewann das Thema Diversität auf der gamescom und dabei insbesondere der Fokus auf Barrierefreiheit (Accessibility). Die Jury des gamescom awards würdigt damit einerseits die Diversität der gamescom-Fans, deren Leidenschaft für das Gaming trotz aller Verschiedenheit die ganze Community vereint, als auch die Bemühungen vieler Aussteller und Akteure der Games-Branche, wirklich alle am Gaming zu beteiligen - ganz unabhängig von körperlichen Einschränkungen. Auf der gamescom 2019 schlug das Herz des Gaming spürbar für Diversität und Zugänglichkeit", heißt es in der Pressemitteilung.Best of gamescom (Jury-Kategorie)Best VR / AR GameBest Hardware / TechnologyBest Multiplayer GameBest Ongoing GameBest Booth (Fan-Kategorie)Best eSports Experience (Fan-Kategorie)Best Streamer/Let's Player (Fan-Kategorie)gamescom "Most Wanted" Consumer Award (Fan-Kategorie)Best Games Company (Jury-Kategorie)HEART OF GAMING Award (Jury-Kategorie)gamescom Indie award (Jury-Kategorie)Best of CAMPUS (Jury-Kategorie)Super Size Hero, Filmakademie Baden-WürttembergLetztes aktuelles Video: Unsere Highlights in 9 Kategorien