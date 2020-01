DragonBall Z: Kakarot: Der Charakter-Fortschritt von Son-Goku

In DragonBall Z: Kakarot begeben sich die Spieler als Kakarot bzw. Son-Goku auf die Reise, um stärker zu werden, sich Herausforderungen zu stellen und die Erde vor den stärksten Bösewichten des Universums zu beschützen.Im Spielverlauf wird es mehrere Möglichkeiten geben, den Charakter zu stärken bzw. zu verbessern. Hierzu gehört z.B. Kochen und Essen, um die eigenen Werte aufzubessern. Superattacken erlernt man durch Z-Kugeln oder D-Medaillen, die gesammelt und benutzt werden können. Auf dem Community-Board können außerdem Seelenabzeichen gesammelt und so angeordnet, dass die Stärke (der Z-Krieger) steigt. Das folgende Video verschafft ebenfalls einen Überblick über den Charakter-Fortschritt.DragonBall Z: Kakarot ist ab dem 17. Januar 2020 für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Unsere Vorschau von der gamescom 2019 findet ihr hier : Ob Rehe, Dinos, Fische oder Cell: Alle können in DragonBall Z: Kakarot vom Spieler gegrillt werden! In Köln haben wir uns mit SS2 Son-Gohan in den hektischen Kampf gegen Perfect Cell gestürzt und haben auch ruhigeren Aktivitäten wie dem Angeln gefrönt. Ein würdiger Mix aus blitzschnellem Kampf- und Rollenspiel?