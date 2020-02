Apex Legends: Überblick über "Saison 4 - Assimilierung" und Revenant

"Karten-Update: In Rand der Welt wurde ein riesiger Ernter von Hammond Robotics in Stellung gebracht, der Capitol City zerstört und die gesamte Arena mit Bächen aus Lava durchzogen hat. Eine Übersicht aller Änderungen in Rand der Welt gibt es hier.

Neue Waffe: Das Kammerverschluss-Scharfschützengewehr Sentinel, das Spielern dank seiner speziellen Lademechanik die Anpassung ihrer Schüsse (langsam, schnell, aufgeladen) ermöglicht.

Battle Pass: Mehr als 100 exklusive Objekte wie legendäre Skins, Apex-Packs, Ladebildschirme, Musik-Packs und mehr.

Ranglisten-Serie 3: Spieler feilen an ihren Fähigkeiten und sammeln in Ranglisten-Serie 3 Ansehen. Die dreimonatige Serie besteht aus zwei Splits mit separaten Soft-Resets. Für Spieler, die auf der Wettkampfleiter nach oben klettern, führt Ranglisten-Serie 3 mit dem Meister-Rang einen neuen Rang zwischen Diamant und Apex Predator ein."

Morgen startet Respawn Entertainment die "Saison 4 - Assimilierung" in Apex Legends . "In Saison 4 versinkt Rand der Welt in Dunkelheit, wenn Revenant, das skelettierte Simulakrum, als nächste offizielle Legende (...) die Arena betritt", schreibt der Publisher. Einen Überblick über die Fähigkeiten von Revenant und die Karten-Veränderungen in "Rand der Welt" durch Hammond Robotics neue Waffe gibt der folgende Trailer.Features:Letztes aktuelles Video: Saison 4 Assimilierung Gameplay Trailer