Stadia: Vier Titel aus der SteamWorld-Reihe im Anmarsch, davon zwei für Pro-Abonnenten

Vier Titel aus der SteamWorld-Reihe werden bald auf Stadia verfügbar sein. Mit dabei sind SteamWorld Dig (9,99 Dollar), SteamWorld Dig 2 (19,99 Dollar), SteamWorld Heist (19,99 Dollar) und SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech (24,99 Dollar). Alle vier Titel wurden von Image & Form entwickelt und werden von Thunderful Publishing vertrieben. SteamWorld Dig 2 und SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech sind ab "Launch" auch gratis für Stadia-Pro-Abonnenten zugänglich. Genauere Zeitangaben wurden nicht gemacht. Zum Test von SteamWorld Dig 2 : Entwickler Image & Form hat das ideale Reha-Programm für gestresste Cuphead-Spieler: Das Grubenabenteuer Steamworld Dig 2 verströmt von Beginn an eine derart entspannende Atmosphäre, dass man es beinahe schon als spielbares Therapeutikum anpreisen könnte. Stimmt auch der spielerische Anspruch? Zum Test von SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech : Das putzige SteamWorld-Universum des schwedischen Studios Image & Form war schon Schauplatz von Jump & Runs und Rollenspielen mit rundenbasierten Auseinandersetzungen. Für den neuesten Abstecher in die mit sympathischen Robotern gefüllten Welten wendet man sich einem frischen Genre zu. SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech bietet Kartenstrategie mit leichtem Rollenspieleinschlag. Wir haben für den Test die Decks gemischt und den Kampf angenommen.Letztes aktuelles Video: Stadia und der neue Krieg der Spiele