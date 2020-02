Stadia: Pro-Abo im März mit Grid, Steamworld Quest und Steamworld Dig 2

Ab dem 1. März erhalten Abonnenten von Stadia Pro kostenlos weitere Spiele. Dieses Mal gewährt Google mit dem Rennspiel Grid, Steamworld Quest und Steamworld Dig 2 sogar gleich drei Gratis-Titel für die Nutzer des kostenpflichtigen Streaming-Angebots.Vor allem Grid dürfte interessant sein, denn nur auf Stadia verfügt das Rennspiel von Codemasters über den so genannten Endurance-Modus, in dem sich bis zu 40 Fahrzeuge auf der Strecke tummeln. Die Ankündigung, wonach vier Spiele aus der SteamWorld-Reihe bei Stadia veröffentlicht werden, erfolgte erst kürzlich . Dort hieß es bereits, dass Quest und Dig 2 den Abonnenten kostenlos zur Verfügung gestellt werden.Am 1. März wird gleichzeitig mit dem Erscheinen der neuen Pro-Spielen ein früheres aus dem Programm genommen, das man nur noch bis zum besagten Datum kostenlos seiner Bibliothek hinzufügen kann: Den Landwirtschaftssimulator 19 in der Platinum Edition erhält man fortan dann nur noch zum regulären Preis.Neben den Pro-Spielen erhalten Abonnenten im März neue Preisnachlässe auf diverse Spiele, darunter diverse Editionen von Boderlands 3, dem Glücksspielautomaten NBA 2K20 sowie Shadow of the Tomb Raider und Wolfenstein: Youngblood.Letztes aktuelles Video: Stadia und der neue Krieg der Spiele