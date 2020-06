Stadia: Der Streaming-Dienst konnte laut Take-Two-Chef Strauss Zelnick seine Versprechen nicht halten

Take-Two-Chef Strauss Zelnick hat sich ernüchtert zu Googles Streaming-Service Stadia geäußert: "Der Start von Stadia lief wirklich langsam an", so der CEO auf der "Bernstein Annual Strategic Decisions Conference" ( via gamespot.com ), "ich denke da wurde in manchen Bereichen zu viel versprochen - zum Thema, was die Technologie abliefern konnte und die sich daraus ergebene Enttäuschung der Konsumenten".Zudem sei der Spieler-Pool kleiner als erwartet und habe sich bislang nicht "transformativ" auf den Markt ausgewirkt. Er sei sich nicht mehr sicher, ob es viele Leute gebe, die bereit sind, für ihre interaktive Unterhaltung zu zahlen, aber keine Konsole besitzen wollen. Zelnicks Aussagen klingen vorerst aber nicht danach, als wolle der Publisher Stadia verlassen: Take-Two wolle weiterhin "qualitativ hochwertige Streaming-Services" unterstützen, sofern das Geschäftsmodell Sinn ergebe, so Zelnick. Der Publisher hatte Stadia gleich zum Start mit drei Titeln beliefert (u.a. Borderlands 3 und NBA 2K20 ).Letztes aktuelles Video: Connect 4282020