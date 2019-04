Olympic Games Tokyo 2020 - The Official Video Game: Überblick über Disziplinen und Spielmodi - 4Players.de

Sega wird das offizielle Videospiel zu den Olympischen Sommerspielen, die 2020 in der japanischen Hauptstadt Tokio stattfinden werden, bereits am 24. Juli 2019 in Japan für PS4 und Switch veröffentlichen . Der Release im Westen scheint dagegen erst für nächstes Jahr geplant zu sein. Neben PS4 und Switch soll man sich in westlichen Gefilden auch auf Xbox One und PC (via Steam) mit selbst erstellten Avataren auf Medaillenjagd in den verschiedenen Disziplinen begeben können.Das Spiel wird folgende Disziplinen bieten: 100m Sprint, 100m Freistil (Schwimmen), 110m Hürdenlauf, Weitsprung, Hammerwurf, 200m Lagen (Schwimmen), Baseball, Fußball, Basketball, Beachvolleyball, Boxen, BMX, Tennis (Einzel und Doppel) sowie Tischtennis (Einzel und Doppel).Im Modus "Olympic Games" können zwei Spieler lokal oder vier Spieler online gegeneinander antreten. Einen von anderen Spielern aufgestellten Rekord kann man in der Spielvariante "Rank Games" versuchen zu knacken. Im Trainingsmodus (Einzelspieler) wird man in den einzelnen Sportarten üben können. Last but not least soll es viele Statistiken geben (einschließlich "Medaillen-Rankings" für jedes Land und jede Region). Zugleich wurde ein Trailer mit Spielszenen veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Trailer aus Japan