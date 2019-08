Paranoia: Happiness is Mandatory: Entwickler lassen hinter die Kulissen der Rollenspieladaption blicken - 4Players.de

Screenshot - Paranoia: Happiness is Mandatory (PC) Screenshot - Paranoia: Happiness is Mandatory (PC) Screenshot - Paranoia: Happiness is Mandatory (PC) Screenshot - Paranoia: Happiness is Mandatory (PC) Screenshot - Paranoia: Happiness is Mandatory (PC) Screenshot - Paranoia: Happiness is Mandatory (PC)

Bigben, Cyanide und Black Shamrock haben im Rahmen der gamescom ein Entwickler-Tagebuch zur auf dem Tabletop-Rollenspiel Paranoia von Dan Gelber, Greg Costikyan und Eric Goldberg basierenden Videospieladaption Paranoia: Happiness is Mandatory veröffentlicht, die am 4. Oktober 2019 für PC und später auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll:Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 Dev DiaryBegleitend dazu schreibt der Publisher: "als Teil eines von Freund Computer angeordneten Spezialauftrags wurde unser Reporter nach Irland entsendet, um Black Shamrock zu untersuchen, das Entwicklerstudio von Paranoia: Happiness is Mandatory. Es gehen Gerüchte um, dass einer aus diesem Team des Verrates schuldig sein könnte...Zahlreiche Aspekte der Spieleentwicklung wurden präzise untersucht: die Leidenschaft für den Stil von Paranoia, die Herausforderungen bei der Umsetzung eines Tabletop-RPGs als Videospiel, das Kampfsystem, das individuelle Gameplay und natürlich das große Glücksgefühl, das alle Mitglieder des Teams verspüren.Doch Bürger, Freund Computer hat bemerkt, dass ein Teammitglied bei seiner Befragung gezögert hat. Nicht vergessen: Glücklichsein ist Vorschrift! Nicht glücklich zu sein entspricht Verrat - und Verräter sind aufgefordert, sich umgehend im nächsten Auslöschungszentrum zu melden.Steuere ein Team aus vier Troubleshootern zweifelhafter Loyalität, die (meistens) die Befehle von Freund Computer befolgen, einer paranoiden und irrationalen gütigen und weisen KI. Von klassischen RPGs inspiriert ist das Spiel die erste offizielle Umsetzung des Kult-Rollenspiels."