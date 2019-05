Alt-Frequencies: Das audio-basierte Mystery-Abenteuer erscheint heute auf PC, iOS und Android - 4Players.de

Das Indie-Studio Accidental Queens (A Normal Lost Phone), Co-Produzent Arte (Bury me, My Love) und Publisher Plug in Digital werden heute ihr Zeitschleifen-Mystery-Spiel Alt-Frequencies für PC ( Steam ), iOS und Android veröffentlichen. Das audio-basierte Mystery-Abenteuer kostet 5,49 Euro auf den mobilen Geräten. Die PC-Fassung wird 7,99 Euro kosten. Produktbeschreibung : "Alt-Frequencies ist ein Audio-Mystery-Spiel, in dem du der Welt mithilfe von Radiowellen die Augen öffnest. Nimm Schnipsel von Radio-Shows auf, spule die Zeit zurück und strahle die Aufnahmen aus, umn Radiomoderatoren, Verschwörungstheoretiker, Politiker, untergrund Aktivisten und sogar einem Hund zu entlarven. Gib Informationen strategisch weiter, verändere dadurch, was in den nächsten drei Minuten der Zeitschleife geschieht und beeinflusse die Nachrichten, sowie das Leben der Leute, die hinter ihnen stehen."Der Publisher erklärt. "Alt-Frequencies ist designt, um von Spielern mit verschiedenen Beeinträchtigungen spielbar zu sein, wie etwa sehgeschädigte oder blinde Spieler. In Alt-Frequencies lösen Spieler eine Reihe von Puzzles, um ihre Ermittlungen voran zu treiben. Ein Radio/Audio-Format ist die Grundmechanik des Titels und bietet eine (...) originelle Methode für nicht lineares Geschichtenerzählen. (...) Spieler bekommen einen intimen Einblick auf die Leben von Radiomoderatoren, Verschwörungstheoretikern, Studenten, Politikern, Untergrund-Aktivisten, Bahnhofsmanagern, und sogar einem Hund. All das passiert, während sie Informationen manipulieren sowie gezielt verteilen und dadurch die Leben der Protagonisten auf verschiedene Arten beeinflussen."Letztes aktuelles Video: Release Trailer