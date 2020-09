Remothered: Broken Porcelain: Horrorspiel erscheint eine Woche früher

Das Horrorspiel Remothered: Broken Porcelain wird eine Woche früher erscheinen, und zwar am 13. Oktober 2020. Nach der letzten Verschiebung war eigentlich der 20. Oktober geplant. Broken Porcelain fungiert als Prequel und als Sequel des Vorgängers ( Remothered: Tormented Fathers ). Es erscheint für PC, PlayStation 4 und Xbox One zum Preis von 29,99 Euro sowie für 34,99 Euro auf Switch."Dieser Oktober ist ein extrem voller Monat, besonders was Horror-Spiele betrifft", sagt Shane Bierwith, EVP of Global Marketing bei Modus. "Es ist zwar nicht üblich, Erscheinungstermine nach vorne zu verschieben, aber wir möchten allen Fans von Horror-Titeln die Möglichkeit geben, Broken Porcelain früher zu genießen, bevor um Halloween herum all diese großartigen Titel veröffentlicht werden."Letztes aktuelles Video: StoryTrailer WhispersModus Games: "Die im Ashmann Inn versteckten Wahrheiten lassen sich nicht leicht aufdecken. Die vielen Geheimnisse sind verschlungen und werden von den drohenden Stalkern bewacht, mächtigen Jägern, die in der Zeit und den Engen seiner Mauern gefangen sind. Zum Überleben brauchst du mehr als schnelle Reaktionen. Strategie und Erfindungsreichtum werden in diesem Gruselabenteuer schnell zum Muss. Sei schlau - wenn du weisst, wann du schleichen, flüchten oder dich Gefahren stellen musst, werden die Jäger schnell zu den Gejagten."