Overpass: Hindernisstrecken und Hillclimbs

Nacon (ehemals Bigben) und Zordix Racing stellen die zwei Streckenarten aus Overpass näher vor: Hindernisstrecken und Hillclimbs."Bei den Hindernisstrecken kommt es darauf an zu wissen, wie man die verschiedenen natürlichen und künstlichen Hindernisse am besten überwindet. Hierzu ist der feinfühlige Einsatz des Gaspedals erforderlich, die richtige Entscheidung, wo die Räder stehen müssen, um den besten Grip zu gewährleisten, und der gekonnte Einsatz der Differenzialsperre, um sich nicht festzufahren. (...) Beim Hillclimb geht es darum, einen fahrbaren Weg zum Gipfel eines Hügels zu finden. (...) Das Wissen um das richtige Lesen des Terrains ist für einen erfolgreichen Aufstieg unverzichtbar", erklären die Entwickler.Die Offroad-Simulation erscheint am 28. Februar 2020 für PC (Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One sowie zu einem späteren Zeitpunkt für Switch. In einer Reihe lokaler und Online-Spielmodi gilt es natürliche und künstliche Hindernisse zu überwinden und möglichst schnell das Ziel zu erreichen - trotz etwaiger Schäden am Fahrzeug.Letztes aktuelles Video: Gameplay Spotlight