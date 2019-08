devcom 2019: Gestaltung von weiblichen Videospiel-Charakteren im Post-Sexismus - 4Players.de

Zum Schluss wurden die Zeichnungen gezeigt. Aufgrund der kurzen Zeit, handelte es sich natürlich nur um erste Skizzen. Ob sie daher ihrem Anspruch einer moderenen Charaktergestaltung gerecht wurden, blieb den Betrachtern überlassen.







Weibliche Charaktere in Videospielen nahmen lange Zeit vor allem Nebenrollen ein und entsprachen einem männlich geprägten Schönheitsideal. Doch die Branche wandelt sich. Starke, weibliche Hauptcharaktere sind im Kommen. Wie eine moderne Gestaltung von weiblichen Charakteren aussehen könnte, war das Thema des Talks der Game Artists Seren Besorak, Johannes Weber und Vera Velichko.Zu Beginn wurde gemeinsam mit dem Publikum ein weiblicher Charakter kreiert.Wie groß sollte sie sein?Wie alt?Welchen Kampfstil beherrscht sie und mit welche Schwächen muss sie leben?Das Publikum konnte immer aus drei Möglichkeiten wählen. Vera Velichko und Johannes Weber verwandelten diese Ideen dann in ein entsprechendes Charakterdesign um.Während die Illustratoren zeichneten, sprach Seren Besorak über seine Erfahrungen mit weiblichen Charakteren in Videospielen. Als Vater von zwei Töchtern möchte er Charaktere erschaffen, mit denen sich seine Mädchen identifizieren können. Ihm fiel jedoch auf, dass es auch heute noch zu wenige starke, weibliche Hauptcharaktere gibt. Dabei sprach er von Spielen, in denen der Hauptcharakter nicht modifiziert werden kann oder mit einem männlichen Charakter austauschbar ist, wie es beispielsweise bei vielen Online-MMORPGs der Fall ist.Es gibt jedoch neue Konzepte, die die Evolution der Videospiele vorantreiben. Dabei hebt er besonders Videospiele wie Horizon Zero Dawn Hellblade: Senua's Sacrifice und The Last of Us hervor. Auch in Fifa und Overwatch sind weibliche Charaktere keine Randerscheinungen mehr. Trotzdem gibt es noch viel zu tun, um die Vielfalt in Videospielen zu stärken. Dabei gilt: Sexy ist gut, aber Stereotype sind langweilig.