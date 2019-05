Taking a little more time to make Sonic just right.#novfxartistswereharmedinthemakingofthismovie pic.twitter.com/gxhu9lhU76



— Jeff Fowler (@fowltown) May 24, 2019

Nach der weitreichenden Kritik am Design des blauen Igels im anstehenden Kinofilm Sonic The Hedgehog ( wir berichteten ) hat Regisseur Jeff Fowler nun via Twitter bestätigt, dass der Film erst später in den Kinos anlaufen wird. Er meinte, dass es länger dauern würde, Sonic "richtig hinzubekommen". Der neue Termin in den USA ist der 14. Februar 2020. Bisher sollte der Film am 8. November 2019 in den US-Kinos starten. Genaue Informationen zum Deutschlandstart liegen nicht vor.Letztes aktuelles Video: Trailer