Pandemic Express: Fluchtzug vor der Zombie-Apokalypse auf dem Early-Access-Gleis - 4Players.de

Die Multiplayer-Action Pandemic Express von TALLBOYS und tinyBuild ist am 6. Mai 2019 in den Early Access auf Steam gestartet. Im Spiel versuchen bis zu 30 Spieler in einem Zug vor Horden von Untoten zu fliehen, während ein zufällig ausgeloster Spieler als Zombie alles daran setzt, dass sich die Zombie-Infektion auf alle anderen Spieler ausbreitet. In der großen offenen Spielwelt soll es neben dem titelgebenden Zug auch andere Fluchtvehikel geben.Die bisherigen Nutzerreviews sind "größtenteils positiv" (aktuell sind 73 Prozent der knapp 500 Reviews positiv). Bis zum 13. Mai wird noch ein Launch-Rabatt von 34 Prozent auf den Verkaufspreis gewährt (8,24 Euro statt 12,49 Euro). Hier aktuelle Spieleindrücke:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer